Giornate degli sponsor: i giallorossi all'Autoscuola Petrillo Un bel pomeriggio quello dell'incontro dei giocatori con i titolari dell'azienda sannita

Nell'ambito dell'iniziativa “Le giornate degli sponsor”, il Benevento ha fatto tappa questo pomeriggio a via Meomartini, presso la storica Autoscuola Petrillo, una vera e propria eccellenza nel mondo delle autoscuole sannite. Quella nata nel 1959 grazie alla solerzia del suo fondatore Pasquale Petrillo, dapprima a San Giorgio del Sannio, poi a Benevento a via Eric Mutarelli, poi a via Michele Mattei e infine nella nuovo e più moderna sedi di via Meomartini. L’attività dell’Autoscuola Petrillo, oltre alla formazione dell’allievo, comprende tutto ciò che riguarda il mondo delle patenti e degli autoveicoli, essendo infatti anche una rinomata Agenzia di pratiche automobiliste. L’Autoscuola Petrillo opera da più di 20 anni nell’intricato mondo delle pratiche auto e da sempre mette a frutto le proprie esperienze nella ricerca di nuovi servizi più completi, oltre a tradurre i propri sforzi in un’ottima organizzazione interna.

A rappresentare il Benevento in questo pomeriggio di allegria e senso di appartenenza sono arrivati in quattro: Lamesta, Carforza, Ciurleo e Avolio, insieme all'addetto marketing Fabio Siniscalchi e all'addetto stampa Sonia Iacoviello.

Il titolare dell'agenzia Raffaele Petrillo, che la gestisce insieme alla moglie Daniela Miracolo, ha spiegato le caratteristiche dell'Autoscuola ai giallorossi, facendo leva proprio su tutte le componenti che fanno dell'agenzia beneventana (che ha una filiale anche a Pietrelcina) una azienda all'avanguardia nel suo genere.

Simpatico il siparietto di Lamesta che è andato alla lavagna magnetica e ga provato a spiegare qualcosa delle regole stradali ai suoi giovanissimi compagni di squadra Carfora, Avolio e Ciurleo. Iconica la foto finale dei quattro giocatori con tutti gli impiegati della Autoscuola.