Benevento, tre giorni per fare le scelte giuste Bisogna sostituire Perlingieri: da verificare le condizioni di Acampora

Non si sbottona Biancolino, Anzi si barrica nel Partenio e prova a fare tutta la pretattica possibile. La speranza, quella non l'ha mai nascosta, è riavere i tre infortunati, vale a dire Palmiero, D'Ausilio e Frascatore. Soprattutto i primi due, che gli cambierebbero la qualità delle carte che ha in mano. Palmiero viene indicato come l'unico centrocampista in grado di dettare i ritmi della gara dei lupi, D'Ausilio è stata l'arma in più dell'Avellino fino a che è andato in campo prima dell'infortunio. Tutti e tre i giocatori hanno ripreso ad allenarsi, magari facendo ancora un po' di differenziato, ma è evidente che i sanitari faranno qualsiasi cosa per consegnare i tre giocatori all'allenatore biancoverde.

Sulla sponda giallorossa Auteri ha un solo cruccio: l'assenza di Mario Perlingieri che è in ritiro con l'Under 20. Supermario salterà il derby, sacrificato sull'altare della sua prima convocazione in azzurro. A dire il vero le soluzioni non mancano al tecnico giallorosso: avrebbe Lanini che scalpita e che gli consentirebbe di variare davvero pochi dettagli rispetto alla formazione base con Perlingieri dentro. In mezzo all'area (con caratteristiche lievemente differenti) toccherebbe a Manconi, a sinistra andrebbe Lanini e a destra rimarrebbe Lamesta. Ma è evidente che il tecnico valuterà anche altre soluzioni, una delle quali porta alla formazione iniziale di Crotone. Acampora trequartista alle spalle di Manconi, in un 4-2-3-1 che non dispiace affatto al tecnico di Floridia. Ci sono solo da verificare le condizioni del fantasista napoletano, che non è ancora al meglio. Una cosa è certa: Auteri, qualunque sia la scelta per l'attacco, alle spalle della linea offensiva non rinuncerà mai a Simonetti come terzo centrocampista insieme a Prisco e Talia.

La scelta su cui meditare è quella di utilizzare un trequartista in più come Acampora o un attaccante tipico come Lanini. Biancolino gioca con un rombo a centrocampo e chiunque fosse il vertice basso (Palmiero, Sounass, Toscano), potrebbe essere uno stimolo in più per mettergli di fronte un centrocampista offensivo come Acampora. Scelte su cui riflettere in questi giorni di attesa e allenamenti.

Domani il Benevento si allena di pomeriggio all'Antistadio Imbriani, così come venerdì: sempre con inizio alle 14,45. Sabato la seduta è invece mattutina, nel pomeriggio ci sarà la consueta conferenza stampa di Auteri. Il derby si avvicina a grandi passi. Si attende la voce del Gos, per sapere quando si aprirà la vendita dei biglietti per i beneventani e per pronunciare una parola ufficiale sulla presenza dei tifosi irpini, che per il momento sembrano abbastanza lontano dal Vigorito. Attese che si aggiungono ad altre attese. E' il derby, non poteva essere diversamente.