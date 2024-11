Viviani felice: "E' bello fare gol nei derby" "E soprattutto farne di quelli che significano punti pesanti"

Secondo gol in giallorosso in questa stagione, dopo la Casertana ha punuito anche l'Avellino. Mattia Viviani è felice: “E' sempre bello segnare soprattutto nei derby, far gol pesanti che portano a casa punti. Secondo me abbiamo fatto una grande partita al di là di quei 5 minuti, stavano chiudendo tutti gli spazi, ho cercato di inserirmi.

Buona partita: “Abbiamo sbagliato qualche contropiede, ma secondo me abbiamo fatto una grande partita. La rete del pari? Dedicata alla mia ragazza e ad Ernesto Starita che mi ha fatto l'assist. Io dove mi mette il mister gioco, i gol? Spero di farne molti altri. Questo pari ci lascia un punto importante che tiene a distanza l'Avellino, un punto guadagnato secondo me”.