Starita soddisfatto: "Era difficile trovare gli spazi" "Con un bel taglio e il guizzo di Viviani siamo riusciti a trovare il gol"

Finalmente una serata importante per Ernesto Starita. Non ha segnato, ma l'assist per il gol del pari è stato un autentico pezzo di bravura: “Siamo contenti di aver riacciuffato il risultato, avevamo preso due gol rocamboleschi. Era difficile trovare spazi: con un taglio e un guizzo siamo riusciti ad andare in gol”.

La sconfitta di Picerno è stata in parte cancellata: “Era importantissimo reagire dopo Picerno. Piano piano siamo riusciti a trovare il gol. Sono contento di aver trovato l'assist, per far vedere che ci sono anch'io, anche se il mister questo lo sa bene”.

Dice di trovarsi bene in questa squadra: “Lavoriamo bene in settimana, so bene quello che vuole il mister, cerco di essere decisivo anche a partita in corso, ci tenevamo a non perdere e portare a casa il risultato. Ora a Taranto si riparte dall'atteggiamento di questa sera: andiamo su un campo ostico, troveremo una squadra viva. Sono tutte partite difficili, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento come se giocassimo contro l'Avellino”.