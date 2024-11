Perlingieri e l'azzurro: oggi ci riprova Alle 14 la sfida con la Romania U20: diretta su Raisport

C'è la diretta su RaiSport alle 14. La Nazionale Under 20 al Viola Park affronta i pari età della Romania nella sua sesta partita di questa Elite League. E' la chance numero due per Mario Perlingieri, che ha saltato la prima in Polonia per un piccolo risentimento muscolare. E' una grande occasione per il centravanti giallorosso, vista anche l'assenza sicura dell'jnfortunato Dominique Vavassori, rivale numero uno per una maglia in attacco.

Gli azzurrini hanno vissuto ieri sera un momento molto suggestivo che ha messo in mostra la grande semplicità di un campione come Leonardo Bonucci. L'ex difensore di Juve e della Nazionale, ha bagnato il suo esordio nello staff tecnico dell'Under 20 di Corradi, pagando il “dazio” riservato ai debuttanti: nella sala ristorante si è tolto le scarpe, è salito su una sedia ed ha intonato una canzone “Guasto d'amore” riadattata in forma tricolore. Un gesto che ha fatto capire agli azzurrini quanto si debba essere attenti ai dettagli e alle regole quando si entra in un gruppo.

Dopo la vittoria ottenuta in Polonia, l'Italia ha una grande opportunità per fare bis e scalare la classifica che vede in testa l'Inghilterra a quota 13. Seguono Germania e Portogallo a 9, Italia a 7, Romania a 4, Polonia a 3, Tirchia e Cechia a 2.