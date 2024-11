Festival del Calcio, tre premi per il Benevento Riconoscimenti e Mario Perlingieri, Simone Puleo e Sonia Iacoviello

Pioggia di premi anche nella 13a edizione del Festival del calcio italiano, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, che ha riunito società e calciatori di tutte le massime leghe nazionali, oltre a prestigiosi professionisti del sistema Calcio e Sport, presso la suggestiva location di Villa Egidio a Borgo Grappa di Latina. Tante le società di A che sono intervenute all'evento, così come quelle di serie C, magari meno prestigiose, ma ugualmente importanti per il movimento calcistico nazionale.

Il Benevento ha incassato tre premi in tre categorie diverse e tutti riferiti ovviamente alla stagione passata, 2023-24. Il primo è toccato al neo azzurro Mario Perlingieri, premiato quale “miglior calciatore esordiente in serie C-Girone C”. Un premio che è stato il preludio al magnifico inizio del campionato in corso, culminato nella maglia azzurra dell'Under 20. Secondo premio a Simone Puleo, premiato quale “Miglior responsabile del settore giovanile di una società di C girone C”. I risultati del settore giovanile giallorosso sono sotto gli occhi di tutti ed hanno permesso alla prima squadra di pescare a piene mani nelle squadre della cantera.

Terzo premio per l'importante settore dell'informazione. Il riconoscimento è andato a Sonia Iacoviello, addetto stampa del Benevento Calcio, relativamente alla serie C girone C. Un premio alla bravura e alla professionalità della giornalista beneventana che cura con particolare solerzia e precisione il sempre delicato pianeta dell'informazione sannita. Un plauso dunque ai premiati della società giallorossa e agli organizzatori del Festival, giunto con sempre maggiore personalità alla sua tredicesima edizione.

Nella foto la premiazione dell'addetto stampa del Benevento Calcio, Sonia Iacoviello