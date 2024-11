Le giornate degli sponsor. Stasera tappa alla Fontel Azienda che cura i servizi di energie, far, telecomunicazioni e efficienza energetica

Per l'iniziativa “Le giornate degli sponsor”, una delegazione di atleti giallorossi composta da Tosca, Veltri, Lucatelli e Agazzi, ha fatto tappa stasera alla sede della Fontel Spa in via Porta Rufina, 36, di fronte alle Poste centrali. Quella della Fontel è la nuova sfida in campo energetico che svaria dalle grandi aziende alle utenze domestiche. “La nostra mission è far conoscere i servizi di energie, gas, telecomunicazioni, di efficienza energetica anche alle utenze domestiche”, ha detto recentemente il presidente della Fontel Sps, Gabriele Fonzone. Presente sul territorio da oltre quindici anni, la Fontel Spa ha sedi nel Sannio e in tutta la Campania. “Abbiamo puntato tutto sulla relazione con il cliente, siamo vicini alle loro difficoltà, alle problematiche che ci sono nel mondo energetico, pronti a trovare insieme la migliore soluzione”, ha spiegato Luca Zotti, esponsabile Energy Point di Benevento.

Un'altra bella serata dai colori giallorossi, per omaggiare le aziende che sono vicine alla strega in un campionato che vuole essere fonte di soddisfazioni per tutti.

Nella foto di Mario Taddeo da sinistra Agazzi, Lucatelli, il responsabile dell'Energy Point di Benevento, Luca Zotti, Veltri e Tosca