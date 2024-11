Benevento, Perlingieri e Ferrara in gruppo Ora toccherà ad Auteri valutare le loro condizioni per un eventuale utilizzo

Tutto secondo le previsioni. Mario Perlingieri e Antonio Ferrara sono rientrati in gruppo nella seduta di questo pomeriggio all'Antistadio Imbriani. Un passo avanti sulla tabella di recupero dei due giocatori giallorossi, che non possono essere considerati al meglio, ma che all'occorrenza sono da ritenere disponibili.

Il giovane centravanti di Torre Annunziata era tornato con qualche acciacco dalla faticosa avventura con la Nazionale Under 20. Tanto che Auteri lo aveva lasciato a riposo nella trasferta di Taranto. Ora, ad oltre dieci giorni dal ritorno dal ritiro azzurro, le condizioni di Perlingieri sono senz'altro migliorate, anche se non devono essere considerate ottimali. Così anche per Ferrara, che nella seduta di mercoledì era rimasto ai box. Un lieve affaticamento lo ha rallentato, ma ora è utilizzabile.

Nella sduta di questo pomeriggio all'Antistadio, la penultima prima della sfida col Cerignola, Auteri, “dopo l'attivazione a secco, ha impegnato i giallorossi con attivazione tecnica, esercitazioni per le conclusioni a rete, partita 10vs10 su metà campo e lavoro specifico sulle palle inattive”. Domani è prevista una seduta matturina, nel pomeriggio alle 17,30 la conferenza stampa di mister Gaetano Auteri, in diretta esclusiva su Ottochannel Canale 16 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv. Dopo la partenza della squadra per il ritiro di Venticano.