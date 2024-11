Benevento-Cerignola, tifosi verso quota settemila Dato importante per i pugliesi che hanno fatto 909 biglietti

Ci sarà un bel colpo d'occhio domani pomeriggio al Ciro Vigorito: il dato ufficiale stasera alle 19 parlava già di 6.344 presenze certe. Ovvio che abbiamo già considerato e conteggiato i 4.601 abbonati giallorossi. Sul piano dei biglietti venduti si può invece fare un altro passettino avanti. I supporters cerignolani ci hanno già messo tutto quello che potevano: stasera il dato dei biglietti venduti in Puglia era di 909. Un bel numero non c'è che dire, appena sotto il migliaio. Quelli dei beneventani sono un tantino di meno, 834. Ma il dato può ancora migliorare, perchè se quello dei pugliesi è definitivo, quello dei tifosi giallorossi ha tutta la mattinata di domani per salire ancora più su.