Acampora: "Sto pagando una condizione non ottimale" "Ho faticato a trovare spazi, ma lavorerò per essere presto al meglio"

Per Gennaro Acampora una partita sotto tono, lontano dalla sua condizione migliore e incapace di trovare una buona collocazione sul perimetro di gioco. Colpa anche del Cerignola, che faceva una densità fortissima a centrocampo: “Il Cerignola – dice il trequartista napoletano - è partito fortissimo, ce lo dovevamo aspettare, abbiamo preso due-tre palle gol importanti. Bella squadra. Probabilmente soffriamo le squadre aggressive, ma ce ne sono tante in questo girone. Ci dobbiamo allenare su questo e troveremo le giuste soluzioni”. Sulla sua prova non trova scusanti: “Nel primo tempo ho faticato a trovare spazi, poi nella ripresa l'inerzia della partita è cambiata. Sul piano personale – spiega - ho avuto due-tre problemi fisici che mi hanno condizionato, ero un po' giù di condizione, ma settimana dopo settimana lavoreremo per tornare al top”.

Alla fine il pareggio rimane un risultato apprezzabile: “Il punto è buono, perchè continuiamo a muovere la classifica. L'importante era non perdere, abbiamo cercato di fare quancosa di meglio, ma poi abbiamo avuto quella piccola disattenzione che ci è costata il gol”.

Nella foto l'autogol del Cerignola sull'angolo battuto da Acampora