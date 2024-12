Il Benevento domani pomeriggio riprende ad allenarsi Appuntamento all'Imbriani alle 14,45. Mercoledì doppia seduta, giovedì a Montesarchio

Una giornata di completo riposo, un lunedì che molti hanno trascorso a casa. Per ritrovarsi all'Imbriani domani pomeriggio. Appuntamento alle 14,45 all'Antistadio, si riprende da dove si è lasciato. C'è da rimettere in sesto un gruppo appena segnato dalla partita poco brillante giocata contro il Cerignola. Ma non ci sono eccessivi motivi di preoccupazione. La squadra giallorossa ha gli anticorpi giusto per liberarsi rapidamente dal magone di una partita che ha lasciato un po' di amaro in bocca. D'altro canto in classifica non è accaduto nulla, il Benevento guarda sempre tutti dall'alto in basso e lassù vuole rimanerci a lungo.

Auteri dovrà capire se ci sono elementi, soprattutto tra quelli più giovani, che hanno bisogno di una pausa. Pescare dalla panchina non può essere motivo di vergogna, è lì che possono esserci gli elementi giusti per saltare il fosso. Nessun avvicendamento può essere vissuto come una bocciatura, ma solo come la ricerca di giocatori che siano più adatti al momento psicologicamente difficile e che abbiano uno sprint in più dei loro compagni.

Tra la ripresa di domani pomeriggio e la doppia di mercoledì, Auteri avrà già modo di capire come il gruppo ha assorbito la prestazione col Cerignola. Giovedì pomeriggio saggerà il manto in erba artificiale dell'Allegretto di Montesarchio nell'ambito dell'iniziativa “ConosciaAMO il Benevento”, venerdì mattina si porterà all'Avellola, sabato mattina si allenerà al Meomartini, prima della partenza alla volta di Trapani, il cui “Provinciale” ha il fondo in sintetico. Sarà una settimana introspettiva, nella quale il Benevento si interrogherà su qualche problema evidenziato nelle ultime partite e cercherà di cancellarlo rapidamente.