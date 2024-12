E' ufficiale: il Trapani silura il diesse Mussi Il presidente Antonini ha ora nel mirino anche il tecnico Aronica

Il presidente Antonini ha dato il benservito ad Andrea Mussi, che dunque non è più il direttore sportivo del Trapani. Il diesse carrarese lascia dopo aver incassato una promozione ins erie C e una Coppa Italia dilettanti. La società ha dapprima tentato la via della risoluzione contrattuale consensuale, ma il rifiuto dell'ex attaccante di Empoli e Lucchese ha innescato una serie di eventi che hanno portato all'esonero. La comunicazione di una contestazione di addebito disciplinare rappresenta l'ultimo atto di una relazione ormai compromessa tra il dirigente e la società, che ora ha nel mirino anche il tecnico Aronica.