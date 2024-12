A Trapani Auteri cambia: 4-3-1-2 e Meccariello in campo Centrocampo a tre con Viviani vertice basso. Acamppora dietro le punte

Cambia qualche uomo Auteri, ma pure assetto tattico. 4-3-1-2, come nell'amichevole di Montesarchio. Scelta a sorpresa (ma mica tanto...) in difesa dove Capellini e Tosca rimangono in panchina e Meccariello di riprende un posto da titolare. A centrocampo agiranno Talia e Simonetti com Viviani vertice basso. Dietro le punte Gennaro Acampora, in attacco Lamesta e Manconi.

Ecco la formazione (4-3-1-2): Nunziante; Oukhadda, Meccariello, Berra, Ferrara; Talia, Viviani, Simonetti; Acampora; Lamesta, Manconi. A dispo.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Prisco, Veltri, Starita, Lanini, Tosca, Agazzi, Viscardi, Borello, Perlingieri, Carfora, Capellini. All.: Auteri