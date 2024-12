Serie C / Trapani-Benevento 1-2, doppietta di Lanini: Strega campione d'inverno Importante successo in rimonta dei giallorossi al Provinciale

Vittoria in rimonta dei giallorossi contro il Trapani. La partita è stata tutt'altro che semplice per la squadra di Auteri, ma nonostante il vantaggio di Lescano nel primo tempo, c'è stata la rimonta sannita firmata da Lanini con una doppietta. Il Benevento è campione d'inverno e il vantaggio sulla seconda aumenta a sei lunghezze, in attesa della sfida di domani tra Monopoli e Giugliano.

97' - Termina la partita! Trapani-Benevento 1-2

94' - Girata di Lescano: palla alta

94' - Palo colpito da Bifulco

90' - Cinque minuti di recupero

90' - GOOOL DEL BENEVENTOOOOO! Ripartenza micidiale dei giallorossi con Lanini che infila la sfera all'incrocio dei pali

85' - Entrano Spini e Bifulco al posto di Carriero e Ciotti. Per il Benevento c'è Capellini al posto di Acampora

78' - Dal dischetto Lanini insacca: il Benevento pareggia!

77' - Rigore per il Benevento! Karic atterra Lanini, per l'arbitro non ci sono dubbi

75' - Ammonito Benedetti

71' - Per il Trapani ci sono Fall e Crimi al posto di Kanouté e Carraro

70' - Auteri cambia: entra Starita al posto di Lamesta. C'è l'ingresso anche di Lanini che sostituisce Manconi

67' - Nunziante blocca su Karic. Non c'è stata reazione da parte del Benevento dall'inizio del secondo tempo

64' - Oukhadda si oppone a Carriero, sulla ribattuta Carraro spara alto

59' - Doppio cambio Benevento: entrano Perlingieri e Prisco al posto di Ferrara e Viviani

56' - Kanouté fallisce il tap in vincente da posizione ravvicinata, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco

46' - Inizia il secondo tempo

45'+2' - Termina il primo tempo: Trapani-Benevento 1-0

45' - Due minuti di recupero

42' - Trapani in vantaggio. Punizione di Benedetti per la testa di Lescano che non lascia scampo a Nunziante

41' - Miracolo di Nunziante su conclusione a botta sicura di Carriero

37' - Sul successivo angolo, Simonetti di testa spedisce di un soffio fuori. Proteste da parte del giallorosso per una trattenuta di Carriero

36' - Occasione Benevento: palla di Oukhadda per Talia, il centrocampista spedisce fuori da ottima posizione dopo una leggera deviazione

35' - Cresce il Trapani, con il Benevento che chiude bene gli spazi

33' - Ci prova Carriero dalla distanza: palla alta

31' - Giallo per Carriero

30' - Filtrante di Karic per Kanouté: Nunziante chiude bene sull'attaccante dei siciliani

26' - Esce Malomo. Al suo posto entra Gelli

24' - Infortunio per Malomo, Aronica prepara la sostituzione

20' - Nessuna occasione rilevante dopo venti minuti

10' - Prime fasi di studio tra le due squadre

3' - Mancino di Acampora dalla distanza: la palla sorvola di poco la traversa

1' - Inizia Trapani-Benevento!

Trapani-Benevento 1-2, il tabellino

TRAPANI (3-5-2): Seculin; Celiento, Malomo (26'pt Gelli), Silvestri; Ciotti (40'st Bifulco), Karic, Carraro (26'st Crimi), Carriero (40'st Spini), Benedetti; Kanouté (26'st Fall), Lescano. A disp.: Ujkai, Martina, Sabatino, Marino, Udoh, Fall. All.: Aronica

BENEVENTO (4-3-1-2): Nunziante; Oukhada, Berra, Meccariello, Ferrara (14'st Perlingieri); Talia, Viviani (14'st Prisco), Simonetti; Acampora (41'st Capellini); Lamesta (25'st Starita), Manconi (25'st Lanini). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Tosca, Agazzi, Viscardi, Borello, Carfora. All.: Auteri

Arbitro: Leone di Barletta. Assistenti: Nigri di Trieste e Pasqualetto di Aprilia. Quarto ufficiale: Gangi di Enna

Marcatore: 42'pt Lescano, 33'st su rig. e 45'st Lanini

Note: Ammoniti Carriero, Benedetti, Karic. Minuti di recupero 2'pt e 5'st