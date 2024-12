Benevento campione d'inverno: negli ultimi 7 anni è valso la promozione L'anno scorso la strega ad una giornata dal giro di boa aveva 30 punti

Tanti dicono che non conti nulla. In effetti il titolo di campione d'inverno non assegna alcun riconoscimento, ma per le statistiche è un passaggio quasi essenziale nel cammino di una squadra. In serie A come in serie C. Il Benevento, ormai lo abbiamo già detto e raccontato, si è laureato campione d'inverno una settimana prima del giro di boa. E' bella la classifica del girone C di serie C per i tifosi giallorossi: strega prima a 37 punti con 6 lunghezze di vantaggio sul Cerignola e 8 su Monopoli, Avellino e Potenza, ma i monopolitani hanno una partita ancora da giocare stasera a Giugliano, a 9 lunghezze ci sono Catania e Picerno, a 10 il Sorrento, a 11 il Crotone, a 12 il Trapani. Tutti in fila.

L'ANNO SCORSO. Chi si ricorda la classifica al giro di boa l'anno scorso? In vetta c'era la Juve Stabia a 42 punti, seguiva la Casertana a 35, Picerno e Avellino erano a 34, il Crotone a 32. Il Benevento, che aveva appena divorziato da Andreoletti e richiamato Gaetano Auteri (aveva perso l'ultima al Vigorito col Catania 0-4) seguiva al sesto posto con 30 punti. Appena dopo c'erano il Taranto a 29 (ma aveva -4 di penaizzazione), Latina a 27, Catania, Foggia e Giugliano a 25. Dunque con una partita ancora da giocare prima di svoltare, il Benevento ha già ben 7 punti in più rispetto allo scorso anno.

DA BENEVENTO A... BENEVENTO. Ma quello che ci interessa di più è capire quanto sia stato importante laurearsi campioni d'inverno nei campionati scorsi di serie C. Per fare il parallelo abbiamo preso gli ultimi 9 anni, quelli che vanno dal 2015/16, la stagione in cui il Benevento vinse per la prima volta nella sua storia il campionato di serie C. Ebbene, se si esclude proprio quella stagione vinta dai giallorossi, che vide laurearsi campione d'inverno la Casertana, e quella successiva vinta dal Foggia e nella quale il campione d'inverno era stato il Matera, negli ultimi 7 anni la squadra che ha girato per prima a fine girone d'andata ha vinto anche il campionato a maggio: 2017/18 il Lecce, 18/19 la Juve Stabia, 19/20 la Reggina, 20/21 la Ternana, 21/22 il Bari, 22/23 il Catanzaro e l'anno scorso, 23/24, ancora la Juve Stabia.

I pià superstiziosi possono già munirsi di amuleti e cornetti vari, fatto sta che negli ultimi sette anni le statistiche indicano nella vincitrice del titolo d'inverno anche la vincitrice del campionato.

Per ora prendiamo in prestito la frase pronunciata da Gaetano Auteri: “Campione d'inverno? E' una bella notizia. Ma abbiamo ancora un'altra partita da giocare...”.