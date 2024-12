La strega ha i mezzi per rialzare subito la testa Occorre equilibrio, oltre che far riposare alcuni elementi in flessione

Sessanta per cento di possesso palla (contro il 40 del Giugliano). 16 tiri totali scagliati verso la porta dei napoletani contro i loro 2. Sei quelli nello specchio della porta contro due dei napoletani. 10 fuori dallo specchio, contro zero. Anche l' “xG”, ovvero l'indice di pericolosità, è nettamente a favore del Benevento: 2.02 contro 0.52. 7 a 2 i calci d'angolo. Numeri di una partita dominata, anche se non giocata secondo i crismi a cui il Benevento ha abituato i suoi tifosi in casa.

La premessa vale per chi, accecato dalla delusione, ha visto tutto nero e già predice giorni di sventura per la strega.

Serve equilibrio nell'ambiente, così come serve alla squadra. Forse la cosa che più è mancata alla formazione giallorossa contro il Giugliano. Poco equilibrata e un tantino snaturata.

Fare a meno degli uomini di fascia deputati al gioco in ampiezza non è stata una buona idea. Manconi, Perlingieri e Lanini hanno attaccato quasi sempre per vie centrali, in spazi strettissimi, e la difesa napoletana ha potuto compattarsi ancora di più senza essere mai costretta ad allargarsi. Alla strategia poco adatta contro una squadra che fa tanta densità negli ultimi 30 metri e rinuncia persino a ripartire, vanno aggiunti i tanti errori commessi dai giallorossi, poco precisi e per qualche verso persino sfortunati, soprattutto in occasione del gol preso nell'unico tiro in porta del Giugliano (le statistiche ne indicano due, ma facciamo persino fatica a ricordare il secondo...).

Non c'è molto tempo per rammaricarsi di ciò che poteva essere e non è stato. Venerdì si torna in campo nella partita pre-natalizia al Lamberti di Cava dei Tirreni. Il Benevento ha bisogno di ritrovare se stesso, magari rinunciando a qualche elemento che è parso in flessione e recuperando in fretta il suo equilibrio tattico con gli uomini di fascia al proprio posto e senza l'affollamento inutile in attacco. L'organico consente di poter scegliere con cura gli elementi più adatti per una partita delicata come quella di Cava. Per riprendere subito una corsa che è sata interrotta in maniera abbastanza inaspettata.