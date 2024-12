Il Benevento all'Asilo nido "FeliciDad" Una mattinata di tenerezza per cinque giocatori giallorossi

“Voglio una scuola con dentro il sole. Che toglie polvere alle parole. Con porte aperte, grandi finestre. E bimbi che ridono con le maestre!”. E' il “claim” suggestivo di FeliciDad, asilo nido di Benevento, in via Ruffilli alla Pacevecchia. Questa mattina ospiti speciali alcuni giocatori giallorossi che sono stati ben lieti di giocare e posare con i piccoli dell'asilo nido: Berra, Perlingieri, Manfredini, Oukhadda e Starita hanno indossato un cappellino di Babbo Natale e si sono mischiati ai bambini che hanno anticipato di qualche giorno le festività natalizie. Un momento di grande suggestione e di tenerezza che non può che far bene a tutti.

Il piano didattico "FeliciDad" - è spiegato sul profilo ufficiale di Internet - è basato sui valori tradizionali del nostro territorio, sull'attenzione individualizzata e sulle cure finalizzate al benessere dei bambini. L'asilo, integrandosi nell'azione educativa delle famiglie, offre una varietà di stimoli e laboratori didattici che garantiscono ai bambini una sana crescita fisica e psicologica.