Benevento, Oukhadda ancora differenziato Domani mattina si proverà a riaggregarlo al gruppo

I giallorossi si sono ritrovati questa mattina per sostenere la seduta di lavoro. La sessione di allenamento è stata caratterizzata da “core stability, attivazione, lavoro di pre forza e forza esplosiva elastica in palestra con lavori di compensazione, reattività e rapidità, esercitazioni tecnico tattiche in campo e, a seguire, scarico defaticante”.

Si è allenato, ma ancora in modalità differenziata Shady Oukhadda, che continua ad avere piccoli fastidi al polpaccio. Lo staff medico lo tiene continuamente monitorato e spera di poterlo riaggregare domani. Appare evidente che riguardo la partita di Cava de' Tirreni si tratta di una corsa contro il tempo. Così come appare scontato che Auteri non si farebbe trovare impreparato se l'italo-marocchino non dovesse essere pronto per il derby coi metelliani. Le alternative non mancano. A cominciare dal giovane Veltri, che sarebbe sicuramente all'altezza del compito, ma si ritroverebbe ad esordire in questo campionato proprio in una delle trasferte più aspre che possano presentarsi al Benevento. Allora potrebbe essere più saggio affidarsi ad uno come Berra che nella posizione di esterno ha cominciato questo campionato, potendo contare su una certa abbondanza al centro della difesa (Meccariello, Capellini, Tosca). Saranno decisive le prossime due sedute di allenamento, mercoledì e giovedì entrambe di mattina. Un risveglio muscolare è previsto anche per venerdì mattina prima della partenza per Cava.