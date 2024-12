Oukhadda non recupera: a Cava non ci sarà Troppo esiguo il tempo per provare il recupero: si cerca un sostituto

Per Shady Oukhadda niente trasferta di Cava. Lo staff medico ha provato a fare una corsa contro il tempo per cercare di recuperarlo, ma il terzino giallorosso ha una piccola distrazione al soleo (il più profondo dei due muscoli primari del polpacci) che non gli ha consentito stamattina di unirsi (come auspicato) al gruppo e che di fatto gli impedirà di giocare il derby del Lamberti. E' ovvio che Auteri dovrà ora pensare ad un suo sostituto, che potrebbe essere il giovane Veltri, che sarebbe però addirittura al suo esordio in campionato, o più semplicemente si potrebbe spostare capitan Berra nel ruilo già ricoperto a destra, con l'inserimento din un altro centrale (Capellini?) in mezzo alla difesa. Il tecnico ha comunque ancora un po' di tempo e la seduta di rifinitura di domani mattina per decidere.