Nunziante è già tornato a casa Il giovane portiere giallorosso è stato dimesso stamattina dalla Clinica Sanatrix di Roma

A neanche 24 ore dall'intervento in artroscopia, Alessandro Nunziante è già stato dimesso dalla Clinica Sanatrix di Roma dove ha subito una “meniscectomia selettiva artroscopica” per la lesione del menisco mediale del ginocchio. Il giovane portiere giallorosso ne avrà per un mesetto prima che possa tornare in campo. Nunziante è tornato a casa, ma già alla ripresa degli allenamenti del Benevento dovrebbe cominciare la rieducazione con lo staff medico giallorosso.