Benevento, da Ascoli "sirene" di mercato per Agazzi Il centrocampista bergamasco è stato tra i meno utilizzati da Auteri nel torneo di andata

Tutti pazzi del mercato. Il calcio ha le sue priorità, una di queste è il periodo della stagione dedicato alle operazioni di compravendita dei giocatori (quest'anno avvio giovedì 2 gennaio 2025, chiusura 3 febbraio 2025). Il Benevento, si sa, ha fatto intendere di non voler fare molto al prossimo mercato, eventualmente anche di rimanere così com'è. Ma se riesce ad ottimizzare le risorse si può anche provare a centellinare le forze dell'organico e condurre in porto qualche operazione che faccia rendere di più e meglio gli elementi a disposizione.

Da Ascoli e da qualche esperto di mercato (Nicolò Schira) arrivano notizie di un interessamento della squadra marchigiana per Davide Agazzi. 31 anni, il centrocampista di Trescore Balneario, è tra i giocatori meno utilizzati da Auteri in quesa fase ascendente di campionato: per lui appena due apparizioni, per un totale di 25' minuti di gioco contro Foggia e Juventus Next Gen. E' senz'altro un elemento sacrificabile in questo momento della stagione, la cui cessione renderebbe l'organico meno folto e potrebbe essere il giusto modo per pensare a qualche rinforzo con elementi più funzionali al gioco del tecnico giallorosso.