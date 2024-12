Benevento, Auteri spera di riavere Oukhadda Mancheranno certamente Nunziante e Prisco: al loro posto Manfredini e Viviani

Subito qualche problema da risolvere alla ripresa della preparazione per Gaetano Auteri. Contro il Catania, il Benevento dovrà sicuramente fare a meno di Nunziante e Prisco e dovrà tenere monitorato fino in ultimo Shady Oukhadda. E' risaputo che Antonio Prisco sarà squalificato per un turno e che Alessandro Nunziante dovrà iniziare la terapia del recupero dopo l'intervento al menisco. Per Oukhadda la situazione è, invece, tutta da verificare. Il giocatore italo-marocchino soffre per una leggera distrazione al soleo (è il muscolo che si trova al di sotto dei gemelli). C'è tutta la settimana per rendersi conto delle sue condizioni e capire se sarà disponibile per la gara del 5 gennaio.

Le sostituzioni di Nunziante e Prisco appaiono scontate fin d'ora. Tra i pali andrà Niccolò Manfredini, in grado di garantire sicurezza e tranquillità al reparto difensivo. Al posto di Prisco appare certo l'utilizzo di Mattia Viviani, che dopo un girone consumato a capire il gioco della C sembra pronto a dare il suo contributo più completo alla squadra. Finora per lui 16 presenze, ma solo tre le partite in cui è entrato nell'undici iniziale. Per il bresciano anche due gol, entrambi nei derby campani più sentiti, contro la Casertana (1-0) e l'Avellino (2-2).

Il nodo più complicato resta dunque quello di Oukhadda. A Cava al suo posto ha esordito il giovane Veltri, che non ha demeritato, anche se ha mostrato qualche difficoltà negli attacchi veementi della Cavese. Appare ovvio che, rotto il ghiaccio, il ragazzo di Vallo della Lucania può solo migliorare. C'è comunque tutta la settimana per rendersi conto delle condizioni di Shady.