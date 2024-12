Benevento, stamani ultima seduta del 2024 Grande ottimismo per il recupero di Oukhadda, che partecipa senza problemi agli allenamenti

Ultima seduta del 2024 stamattina per i giallorossi di Gaetano Auteri all'Antistadio Imbriani. Bisogna dire che lo staff medico e quello tecnico sono molto ottimisti sul recupero di Shady Oukhadda che sembra pronto a riprendersi il posto sull'out destro della difesa giallorossa lasciato al giovane Veltri nella sfida di Cava de' Tirreni. Il marocchino migliora a vista d'occhio ed è aggregato al gruppo senza avvertire problemi.

I giallorossi potranno festeggiare stasera l'arrivo dell'anno nuovo con le proprie famiglie, considerato che dovranno essere a disposizione del tecnico domani pomeriggio all'Antistadio alle 14,45. Poi si andrà avanti senza interruzioni fino alla vigilia della partita col Catania, fissata per domenica 5 gennaio alle ore 15 al Vigorito. Col recupero completo di Oukhadda, Auteri non dovrebbe avere molti dubbi sull'undici da mandare inizialmente in campo. Ricordiamo che sono da sostituire l'infortunato Nunziante tra i pali e lo squalificato Prisco a centrocampo. Sono già pronti a prenderne il posto Niccolò Manfredini e Mattia Viviani.