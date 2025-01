Benevento, Capodanno di lavoro e di sorrisi Domani alle 14,45 la seduta a porte aperte all'Imbriani

Capodanno di lavoro per la truppa giallorossa che si è ritrovata all'Imbriani per una seduta pomeridiana di allenamento. I giallorossi hanno trascorso in famiglia la sera di San Silvestro, celebrando l'arrivo del nuovo anno insieme alle persone più care. Oggi nel pomeriggio hanno subito riannodato il filo lavorativo. La squadra ha svolto "un lavoro di scarico, esercizi di mobilità articolare e serie di allunghi su 50 metri". Incombe la sfida col Catania, domenica 5 alle 15, e non si può tralasciare nulla, considerandola una partita fondamentale per rinforzare il primato in classifica.

Da domani pomeriggio, quando è prevista la seduta settimanale a porte aperte, ci saranno solo tre giorni di lavoro per un lavoro di sintesi verso l'incontro con gli etnei.

L'attenzione è sempre rivolta a Shady Oukhadda, che sembra poter essere in grado di recuperare il posto in squadra. Ma è ovvio che ci sia grande concentrazione anche sugli altri, a partire da Niccolò Manfredini, per arrivare a Mattia Viviani. Sono loro i candidati a sostituire l'infortunato Nunziante e lo squalificato Prisco. E la cura che Auteri pone in tutti gli esercizi fa intendere che nulla vuole essere lasciato al caso. Anche se i due innesti saranno elementi di grande esperienza.

Di fronte la squadra giallorossa si ritroverà una squadra esperta, strutturata con un 3-4-2-1, che avrà ancora non pochi assenti importanti. Il Benevento è chiamato a prla subito sul ritmo per stroncare sul nascere le velleità degli etnei.