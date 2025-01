Benevento, pronti gli "eventi" di gennaio Incontri con Club, con sponsor e un'altra tappa di "ConosciAMO il Benevento" ad Apollosa

E' tutto pronto per un gennaio da vivere "tutti insieme", appassionatamente. Non solo per le partite a cui sarà chiamata la squadra giallorossa, ma anche per gli eventi collaterali che proseguiranno il loro incedere anche in questo primo scorcio del 2025. A Gennaio è prevista la partecipazione di Fabbriche Riunite e Pastificio Rummo come sponsor, che coinvolgeranno calciatori e tifosi in attività promozionali, show cooking, degustazioni e molto altro ancora.

Prosegue ovviamente anche il progetto "ConosciAMO Benevento", con tappe nei comuni sanniti per avvicinare la squadra alle scuole e alle comunità locali. Il prossimo appuntamento sarà ad Apollosa, con un incontro mattutino per gli studenti e le Istituzioni e, a seguire, una partita amichevole pomeridiana tra la squadra giallorossa e quelle locali. Ci sarà inoltre un incontro con il Club "Oreste Vigorito" e, a concludere la sessione di Gennaio, si terrà un convegno scolastico presso l'Istituto Tecnico Superiore Rampone di Benevento. L'evento offrirà un'opportunità di approfondimento e di confronto su temi educativi e professionali di grande rilevanza, coinvolgendo studenti, docenti e esperti del settore.

Il Club giallorosso invita tutti a partecipare a queste iniziative speciali, rafforzando il legame con il territorio.

Tutti gli eventi saranno supportati da OttoChannel e dal fotografo ufficiale Mario Taddeo per interviste e foto in compagnia dei propri beniamini.



Calendario degli appuntamenti definiti per gennaio 2025



- 8 gennaio 2025 - incontro Club "Oreste Vigorito" - Benevento.



- 14 gennaio 2025 - evento sponsor Fabbriche Riunite - Benevento.



- 21 gennaio 2025 - evento sponsor Pastificio Rummo - Benevento.



- 23 gennaio 2025 - ConosciAMO Benevento - Comune di Apollosa - Apollosa (BN).



- 31 gennaio 2025 - convegno scuola - ITS Rampone - Benevento.