A Potenza dirige il "quarto anno" Zanotti Ha già incrociato due volte il Benevento, sempre vittorioso contro Brindisi e Casertana

Sarà Andrea Zanotti di Rimini a dirigere domenica la sfida del Viviani tra Potenza e Benevento. Quarta stagione in Lega Pro, Zanotti ha diretto finora 47 partite con 18 vittorie delle squadre di casa, 21 pareggi e 8 successi delle formazioni in trasferta. 6 i rigori concessi, 11 le espulsioni comminate. Zanotti ha già diretto il Benevento nelle ultime due stagioni. Il 4 febbraio '24 ha fischiato Benevento-Brindisi 2-0 (Lanini e Starita), mentre in questo campionato ha diretto la gara d'andata tra Benevento e Casertana (1-0, gol di Viviani).

Zanotti sarà coadiuvato da Gilbestro Laghezza di Mestre e da Emanuele Fumarulo di Barletta. Quarto uomo Lucio Felice Angelillo di Nola.