Serie C, 22a giornata: il clou lunedì Spicca la sfida tra Cerignola e Avellino. A rischio neve Potenza-Benevento

Un altro lungo spezzatino, da questa sera, 10 gennaio, a lunedì 13. Emozioni assicurate per tutti e quattro i giorni di gara. Si inizia stasera alle 20,30. Si gioca Team Altamura (26)-Sorrento (27). Due squadre tranquille che cercano di tanto in tanto di dare l'assalto alla zona play off. L'Altamura è in cerca della prima vittoria sul suo nuovo campo.

SABATO. Domani sera il gioco comincia a farsi più duro. Si apre alle 15 con Taranto (3)-Messina (16). Per la prima volta gli jonici, chiuso lo Iacovone, giocano a Francavilla Fontana. Senza pubblico e con un futuro sempre più incerto. Il Messina non sta meglio, ma almeno in Sicilia il campionato dovrebbero terminarlo. L'altra partita del pomeriggio, alle 17,30, è Casertana (20)-Picerno (29). In Terra di Lavoro il presidente D'Agostino ha operato un'autentica rivoluzione: nuovo direttore sportivo (Taldo), nuovo allenatore Pavanel, ed ora si punta anche ad un organico da rinnovare quasi totalmente. Il Picerno, squadra solida, punta a vincerla questa partita.

DOMENICA. Altre quattro partite a cominciare dalle 15. Il Catania (31) vuole leccarsi le ferite di Benevento ospitando la Juventus (21). Anche gli etnei sono in pieno rifacimento, mentre la squadra bianconera sembra in netta ripresa. Partita ben poco prevedibile. Alla stessa ora si gioca Trapani (29)-Crotone (33). Una sfida che può significare molto per il futuro delle due squadre. Pitagorici alla ricerca di qualche rinforzo (Cocetta), siciliani sull'orlo di un'altra rivoluzione, iniziando dall'attaccante del Bologna (in prestito al Messina) di Gennaro Anatriello per il quale sembra abbiamo battuto l'Avellino.

Alle 17,30 c'è Latina (23)-Turris (12). Pontini rinforzati dagli ultimi arrivi (anche Ciciretti), corallini tesi a conservare almeno il titolo, cedendo tutti i pezzi pregiati dell'organico. Alle 19,30 toccherebbe a Potenza (36)-Benevento (43), sempre che la neve non abbia la meglio.

LUNEDI. il Monday nigth riserva tre sfide ad alta emotività. Tutte e tre alle 20,30. Si inizia col derby Cavese (25)-Giugliano (31): in palio punti che valgono l'assalto alla zona play off. Ma il clou si gioca in Puglia: al Monteristi c'è Cerignola (38)-Avellino (36). Una sorta di resa dei conti tra gli ofantini ambiziosi e che aspirano ad un posto al sole e agli irpini, che sono concentrati sul mercato per rendere ancora più competitiva la squadra affidata a Biancolino. L'altro big match è al Veneziani con un Monopoli (41)-Foggia (25) che è tutto un programma. I monopolitanoi che hanno perso il talentuoso Yabre, per la frattura della mandibola, non millano il secondo posto, ma in casa sono sempr emeno efficaci che in trasferta. Il Foggia ha da farsi perdonare la sconfitta nel derby con l'Altamura.

Il programma della 22a giornata

Venerdì 10 Gennaio

10 Gen 20:30

Team Altamura-Sorrento

Sabato 11 Gennaio

11 Gen 15:00

Taranto-Messina

11 Gen 17:30

Casertana-AZ Picerno

Domenica 12 Gennaio

12 Gen 15:00

Catania-Juve Next Gen

Trapani-Crotone

12 Gen 17:30

Latina-Turris

12 Gen 19:30

Potenza-Benevento

Lunedì 13 Gennaio

13 Gen 20:30

Cavese-Giugliano

Cerignola-Avellino

Monopoli-Foggia