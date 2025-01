Benevento, domani partenza per la Lucania. Poi deciderà il meteo... Per le 19,30 di domenica sono previste precipitazioni e una temperatura sotto lo zero

Ad ora l'ostacolo più grande sulla strada del Benevento in Lucania è la neve. Sul capo della squadra giallorossa incombe la “sciabolata artica”, con l'arrivo del grande freddo e delle nevicate anche a quote basse. Figuriamoci cosa può accadere a Potenza che sta a 819 metri sul livello del mare. Le previsioni non dicono nulla di buono, alle 19,30 di domenica sul capoluogo lucano dovrebbe cadere neve consistente con una temperatura sotto lo zero (-1).

Ovvio che il Benevento può molto poco. Continuerà ad allenarsi come se si dovesse giocare regolarmento. E domani mattina si sottoporrà alla prevista seduta di rifinitura al campo Avellola. Nel pomeriggio dopo la conferenza stampa di Auteri alle 15, è fissata la partenza col pullman societario per le ore 16. A quell'ora la sciabolata artica sarà ancora lontana anche se sono previste ugualmente precipitazioni lungo la strada per la Lucania. Il problema si presenterà domenica. Già in mattinata quando il Benevento ha previsto una seduta di risveglio muscolare.

E' inutile dire che Auteri preparerà ogni cosa senza tener conto di ciò che potrà avvenire dal punto di vista atmosferico. Il Viviani che è in sintetico non corre il rischio di appesantirsi, ma è evidente che la neve non può essere asportata velocemente, per evitare di tirare via anche le piccole sfere di gomma che formano il fondo. Come dire che per un terreno in erba non naturale è più complicato giocare con la neve che dopo un acquazzone.

Dal punto di vista della possibile formazione bisognerà capire se Auteri privilegerà qualche scelta fisica (Pinato, oltre a Simonetti e Tosca) ad altre più tecniche. Dal punto di vista della disponibilità non dovrebbero esserci problemi per Manconi, fermato oggi solo a scopo precauzionale per un dolore alle schiena, ma sembra evidente che la condizione fisica sarà determinate nelle scelte finali.