Benevento-Altamura, dirige un terzo anno Sarà il 32enne Gabriele Sacchi di Macerata ad arbitrare sabato al Vigorito

Sarà il giovane Gabriele Sacchi di Macerata (fratello di Juan Luca e figlio di Gilberto, presidente di sezione a Macerata), 32 anni, terza stagione in Lega Pro, a dirigere la sfida di sabato tra Benevento e Team Altamura allo stadio Vigorito. L'arbitro maceratese ha finora diretto 29 partite in serie C con 13 vittorie delle squadre interne, 7 pareggi e 9 successi delle formazioni in trasferta. Sono 5 i rigori decretati, 2 i cartellini rossi comminati.

Sacchi non ha mai diretto prima d'ora il Benevento in campionato, fischiando però la sfida del Vigorito in Coppa Italia contro il Taranto dell'11 agosto 2024, terminata col punteggio di 6-0 per i giallorossi). Al Vigorito sarà coadiuvato da Andrea Cecchi di Roma 1 e da Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto. Quarto uomo Leonardo Mastrodomenico di Matera.