Esame strumentale: per Berra sospiro di sollievo Il capitano può tornare subito a disposizione. Affaticamento per Prisco

Dagli esami strumentali a cui si sono sottoposti alcuni giallorossi può arrivare un sospiro di sollievo. Soprattutto per Pippo Berra, che aveva destato più di una preoccupazione dopo aver lasciato il campo a Potenza a metà ripresa. L'esame a cui si è sottoposto non ha evidenziato alcun problema muscolare, per cui il difensore si metterà subito a disposizione di Auteri già nel pomeriggio.

Esame strumentale anche per Mario Perlingieri, che aveva accusato un po' di affaticamento dopo la partita su un fondo campo su cui i giallorossi non sono affatto abituati.

Anche Prisco si è sottoposto ad un esame strumentale, nel quale il giovane centrocampista di San Giuseppe Vesuviano ha evidenziato un po' di affaticamento a livello del soleo (muscolo del polpaccio). Tutte conseguenze di una partita tirata, ma soprattutto del calpestio su una superficie a cui i giocatori del Benevento non sono affatto abituati. E a detta di molto il fondo campo del Viviani è uno dei peggiori che ci siano in categoria.

La squadra si allenerà questo pomeriggio all'Imbriani: via alle 14,45.