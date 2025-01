Benevento, convegno all'Alberti con gli studenti Oltre ai dirigenti sanniti, saranno presenti Nunziante, Manfredini e Starita

Un convegno presso l'Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore "G. Alberti", dove saranno trattati temi legati alla scuola, allo sport e alla gestione degli impegni personali. E' previsto per il prossimo venerdì 31 gennaio con la partecipazione del Benevento Calcio. Il programma prevede la presenza all'Alberti di alcuni dirigenti e giocatori del Benevento Calcio, tra cui Alessandro Nunziante, che condividerà la sua esperienza di giovane studente e portiere, Nicolò Manfredini ed Ernesto Starita, che parleranno dell’importanza dello studio per i giovani sportivi. Inoltre, verranno affrontati temi cruciali come l'uso consapevole dei social media e la gestione del doppio impegno tra sport e scuola. Il convegno, moderato dal Club Manager Alessandro Cilento, offrirà anche uno spazio interattivo dove gli studenti potranno porre domande agli ospiti, approfondendo temi legati alla motivazione, alla gestione del tempo e alla crescita personale.

Un’occasione imperdibile per i giovani sportivi di confrontarsi con atleti professionisti e trarre ispirazione per conciliare al meglio i sogni sportivi e l’impegno accademico.