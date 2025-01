Il Trapani esonera Capuano "per giusta causa" Gli avrebbe imputato "gravi offese rivolte alla squadra" che ne ha chiesto all'unanimità l'esonero

IlTrapani ha esonerato Eziolino Capuano “per giusta causa”. La società del presidente Antonini imputa al tecnico salernitano “l'irriguardosa condotta e le gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra, che ha chiesto all’unanimità l’esonero del tecnico granata”. Non c'è pace dunque per Capuano che dopo Taranto e Foggia, lascia anche la città siciliana in un anno che sarà difficile dimenticare.

Nelle prossime ore verrà ufficializzata la nuova guida tecnica della prima squadra. Vincenzo Cangelosi è in pole per la panchina granata.