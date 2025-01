"ConosciAMO Benevento": domani tappa ad Apollosa Mattinata con le scuole, pomeriggio al campo "Calione" per l'amichevole

Riprende oggi la preparazione della squadra giallorossa in vista del big match di lunedì sera al Vigorito contro il Monopoli. Appuntemento alle 14,45 all'Antistadio Imbriani. Si replica domani mattina, giornata dedicata anche all'iniziativa “conosciAMO Benevento”.

Si va nella vicina Apollosa, visita articolata in due parti. La prima nella Sala Polifunzionale del locale Istituto scolastico, la seconda presso il campo comunale “Calione” di Apollosa per la parte esclusivamente calcistica con le amichevole con le due realtà locali.

APOLLOSA MATTINO. Si comincia di buon mattino: l'arrivo della delegazione giallorossa alla Sala Polifunzionale dell'Istituto scolastico è prevista per le 9,30. Come sempre la delegazione giallorossa sarà guodata dal Club Manager Alessandro Cilento e comprenderà, il responsabile Marketing Fabio Siniscalchi, l'addetta stampa Sonia Iacoviello, lo Slo Giorgio Caraccio, i calciatori Angelo Talia, Marco Pinato e Filippo Nardi. Si capisce che soprattutto la presenza di giocatori giallorossi è riservata solo ad elementi che per il momento non possono svolgere il regolare allenamento che la squadra tiene nello stesso momento temporale all'Antistadio. L'incontro con gli studenti è previsto dalle 9,30 alle 12. Ad introdurre la discussione, insieme alla delegazione giallorossa, ci sarà il dirigente scolastico Gennaro Della Marca. Gli argomenti trattati, con la possibilità di porre delle domande da parte degli studenti, saranno come sempre “l'importanza dello sport nella crescita personale, il valore de del lavoro di squadra, oltre alle esperienze di vita e carriera dei calciatori e degli ospiti”.

APOLLOSA POMERIGGIO. Alle 12,15 l'incontro si trasferirà nei locali del ristorante locale “O' Tivolo” di Apollosa: lì, ad attendere la delegazione giallorossa, ci saranno il sindaco Danilo Parente, l'assessore allo sport Pietro Tedesco ed altri assessori e autorità comunali.

Il pomeriggio sarà evidentemente dedicato al calcio “tout court”. Il Benevento partirà alla volta di Apollosa intorno alle 13. Al campo “Calione” alle 14,30 ci sarà l'amichevole tra la squadra giallorossa e la Polisportiva Apollosa. Al termine consentite foto con i tifosi locali, prima che il Benevento Calcio provveda a donare tre maglie ufficiali: una allo Sporting Apollosa, una alla Polisportiva Apollosa e infine l'ultima al Comune di Apollosa come simbolo di amicizia e collaborazione. Il rientro della squadra a Benevento è previsto per le 17,45.