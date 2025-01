Benevento, ripresi gli allenamenti: due giallorossi sotto osservazione Talia è ancora alle prese con la Lombo-sciatalgia e continua il suo percorso di recupero in piscina

Dopo un gioro di riposo, il Benevento ha ripreso la preparazione in vista del big match di lunedì sera contro il Monopoli. La condizione complessiva è da rifinire dopo due settimane complicate. Sotto osservazione rimane Angelo Talia. La sua lombo-sciatalgia migliora, ma non gli consente ancora di allenarsi con continuità e per il momento il centrocampista napoletano continua a lavorare in piscina. Lo staff medico lo valuterà venerdì e proverà a capire se è possibile reintegrarlo al gruppo o bisognerà ancora attendere uno step in attesa della guarigione.

Pier Luigi Simonetti ha accusato un po' di fastidio al ginocchio, per cui lo staff medico ha consigliato qualche giorno di tranquillità. Domani sarà rivalutato, è probabile che possa già riprendere col gruppo, magari differenziato.

Nella seduta di questo pomeriggio la squadra giallorossa ha svolto una sessione di lavoro, che ha previsto“attivazione a secco, attivazione tecnica specifica, esercitazioni tecnico-tattiche suddivise per reparti, lavoro intermittente, partita e scarico finale”.

Domani mattina la squadra giallorossa si ritroberà all'Antistadio Imbriani per una nuova seduta di lavoro, mengtre nel pomeriggio si trasferirà ad Apollosa per giocare un'amichevole con le locali formazioni che militano in terza categoria, nell'ambito dell'iniziativa “ConosciAMO Benevento”.