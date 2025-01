Benevento, amichevole festosa ad Apollosa. LE FOTO Netto il divario tecnico, i giallorossi ne segnano 12 giocando al piccolo trotto

La giornata dedicata ad Apollosa nell'ambito dell'iniziativa “ConosciAMO il Benevento” si è conclusa con una piacevole amichevole contro la Polisportiva Apollosa, una delle due compagni di terza categoria (l'altra è lo Sporting) che ravvivano il panorama calcistico del piccolo centro (2.500 abitanti) alle porte del capoluogo. 12 a 0 il risultato finale che passa alle statistiche con il Benevento “rimescolato” per bene da Auteri, che in mattinata aveva fatto svolgere una regolare seduta di allenamento all'Imbriani. I giallorossi hanno realizzato sei gol per tempo. Prisco, Lamesta, Starita (2), Perlingieri e Pinato i realizzatori della prima frazione di gioco; Manconi, Carfora, ancora Manconi, Lanini, Agazzi e Borello i goleador della ripresa. Non sono entrati, rimanendo in panchina, Manfredini e Nunziante, Berra e Viviani. Nel secondo tempo Sena ha lasciato quasi subito per una distorsione alla caviglia e il suo posto è stato preso da Oukhadda, che è rientrato dopo aver giocato anche tutto il primo tempo

L'AMICHEVOLE. Il galoppo (due tempi da 40') con la Polisportiva Apollosa (non è sceso in campo lo Sporting, che ha un big match promozione sabato) è servito ai giallorossi soprattutto per fare una bella “sudatina” e per portare un bel po' di entusiasmo tra gli sportivi apollosani. Tanti ragazzini con le magliette giallorosse addosso a chiedere autografi alla fine e tanti a fare dei simpatici selfie. Dei dodici gol giallorossi particolare l'exploit di Starita che ha segnato di testa la sua seconda rete, molto bella la seconda segnatura di Manconi, che con una serie di finte ha accompagnato il pallone fin dentro la porta. Non poteva esserci partita, troppo netto il divario tecnico, ma l'Apollosa non ha assolutamente fatto brutta figura, mettendo in mostra molti dei suoi elementi.

Il Benevento ovviamente ha giocato in “souplesse”, risparmiando alcuni elementi come Viviani e Berra e utilizzando per tutti gli ottanta minuti (con la fascia di capitano sul braccio) lo squalificato Marco Pinato.

POL.APOLLOSA-BENEVENTO 0-12

POL.APOLLOSA: Scudiero, Gallo, Radu, Kone, Lizza, Fall, Luciano, Falzarano, Tambdou, Mamadou, Moussa. A disp.: La Cerra, Simeone, Parrella, Bilancino, Salicone, Hanry. All.: La Cerra

BENEVENTO (primo tempo): Lucatelli, Oukhadda, Veltri, Viscardi, Ferrara; Prisco, Pinato; Lamesta, Starita, Carfora; Perlingieri. (secondo tempo): Lucatelli; Veltri, Capellini, Tosca, Sena 10' Oukhadda); Agazzi, Pinato; Borello, Carfora, Manconi; Lanini. All.: Auteri

ARBITRO: Siciliano di Benevento

MARCATORI: Primo tempo: Prisco, Lamesta, Starita (2), Perlingieri, Pinato. Secondo tempo: Manconi, Carfora, Manconi, Lanini, Agazzi, Borello.