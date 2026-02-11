Benevento, stamattina in campo all'impianto Fulgatore Seduta di scarico per i giallorossi in campo e in piscina. Poi all'aeroporto di Palermo

Mattinata trapanese per il Benevento, che s'è spostato nell'impianto di Fulgatore per riprendere la preparazione in vista della sfida al Vigorito contro il Latina. Seduta di scarico sul campo e in piscina per i giallorossi che dopo l'allenamento imboccheranno la strada del ritorno per l'aeroporto di Palermo. Domani, giovedì, e dopodomani sono previste sedute di allenamento mattutine all'Imbriani in vista della nuovo sfida contro il Latina fissata per sabato alle 14,30.

Morale alle stelle in casa giallorossa dopo lo strappo dato in classifica grazie alla cinquina rifilata al Trapani e al pareggio interno del Catania contro il Cerignola. Gli etnei sono in un momento delicato, anche Toscano è tra gli imputati della frenata della squadra. L'allenatore calabrese ha però detto di crederci ancora: “Giochiamo ogni partita come se fosse una finale, poi tireremo le somme”. E' chiaro che ora la pressione sia tutta sulla squadra siciliana, che non può più sbagliare un colpo e ha davanti a sé un pao di trasferte da far tremare le vene ai polsi, come le due consecutive in Campania, appunto contro Salernitana e Benevento.

Intanto i riflettori saranno puntati sul prossimo impegno: il Benevebto ospita il Latina sabato alle 14,30, il Catania sarà di scena subito dopo (17,30) al De Simone di Siracusa, senza Di Tacchio, Lunetta e Corbari.

In alto la piantina dell'impianto trapanese di Fulgatore, dove si è allenato il Benevento