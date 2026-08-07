Mercato: Cherubini ultimo giorno di tournée, poi il Benevento potrà agire Trattative in uscita: la Casertana ci prova per tre giallorossi

Non abbiamo mai seguito le mosse della Roma come in questo periodo. La squadra di Gasperini ha svolto anche la penultima giornata di lavoro al Vale Resort di Hensol (in Galles), ora il programma prevede oggi allenamento al mattino, poi pranzo e partenza dall'aeroporto di Cardiff (17,40) verso Londra. Da lì in bus verso Brighton, dove è prevista l'ultima amichevole della tournée britannica sabato alle 16. Subito dopo la sfida, ci sarà il ritorno in Italia. E' quello che lo staff di mercato del Benevento aspetta per provare a chiudere l'affare Cherubini. Il ragazzo di Tivoli deve rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 per poter andare ancora in prestito. Condizione senza la quale non è possibile fare l'operazione. Solo dopo il Benevento potrà affondare il colpo e portare all'ombra dell'Arco di traiano il trequartista di Tivoli.

Mercato in uscita, la Casertana ci prova per Manconi, Mehic e Carfora

Ma lo staff continua a lavorare anche sul mercato in uscita. La Casertana si è fatta avanti per ottenere dalla società giallorossa qualche elemento della squadra giallorossa che vive ormai ai margini della prima squadra. Richieste precise: Jacopo Manconi, Dino Mehic e Lorenzo Carfora. Il Benevento sarebbe disposto a cederli tutti e tre, il primo in via definitiva (scadenza del contratto nel '27), gli altri due in prestito. Padella e Carli ci stanno lavorando ed appare plausibile che si possa trovare un accordo. Servirà ancora qualche giorno, per cui non prima della settimana prossima si potrà avere l'esito della trattativa.