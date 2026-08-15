Lamesta: "Torniamo a Benevento con grande autostima. Ora l'esordio in Serie B" Le parole dell'attaccante giallorosso, autore dell'unico gol messo a segno contro la Fiorentina

Il match di Coppa Italia giocato contro la Fiorentina ha fornito ulteriori indicazioni al Benevento in vista del campionato. Davide Lamesta è stato autore di un'ottima prestazione, impreziosita dal gol messo a segno a un portiere di esperienza internazionale come De Gea: "È stata una emozione davvero indescrivibile. Aver segnato a De Gea fa morale e mi dà ulteriore slancio in vista del campionato". Lamesta è poi andato nel dettaglio: "Per noi è stato un gran test, dove abbiamo incontrato una squadra importante, rafforzata da un mercato di spessore. Torniamo a Benevento con grande autostima e cercheremo di arrivare pronti alla prima di campionato con il Modena". Un campionato, quello di Serie B, che vedrà Lamesta partire da esordiente: "Per me è stato un sogno aver conquistato la promozione, adesso giocare tra i cadetti lo sarà altrettanto. Ci arrivo con grande umiltà, tenendo i piedi ben saldi a terra, con l'obiettivo di fare il meglio possibile per il Benevento. Aspettiamo questo match col Modena con emozione insieme ai tifosi. Ci vediamo allo stadio".