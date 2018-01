Under 17, il derby è tuo: tris della Strega alla Salernitana Doppietta di Sanogo e magistrale punizione di Dublino: i giallorossi si confermano al 2^ posto

Benevento – Salernitana 3-0

Benevento (4-3-3): Carriero; Onda, Di Ronza, Pastina (39'st Di Palma), De Siena; Russo (39'st Napolitano), Mirante (39'st Pignatelli), Sanogo; Mancino (17'st Strianese), Di Serio, Dublino (27'st Credentino). A disp. Stasi. All. Bovienzo

Salernitana (4-3-1-2): Scognamiglio; Novella, Fucci, Cataldi (36'st Magliulo), Gambardella; Volpe (24'st Galiano), Esposito (13'st Del Prete), Pezzo (36'st Panico); Marino (36'st Panzavolta); Pisano (1'st Battipaglia), Iannone. A disp. Giordano, Migliore, Castiello. All. Ferraro

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia

Assistenti: Leonetti di Frattamaggiore e Benevento di Nocera Inferiore

Marcatori: 2'pt Sanogo, 23'pt Dublino, 27'st Sanogo

Seconda vittoria consecutiva per l'under 17 del Benevento che rifila tre reti alla Salernitana, confermandosi al secondo posto in classifica. Per i giallorossi la gara si è messa subito in discesa, considerato che dopo soli due minuti sono riusciti a passare in vantaggio con un preciso tiro di Sanogo, propiziato da un assist di Dublino, che non ha lasciato scampo all'estremo difensore avversario. Il gol a freddo non ha tramortito i granata che hanno dimostrato intraprendenza e un buon palleggio. Al 18' la truppa di Ferraro è andata vicinissima al pareggio con un tiro dalla distanza di Pezzo che ha centrato in pieno la traversa. Il Benevento si è difeso bene e al momento giusto ha raddoppiato: al 23' è stato Dublino a gonfiare la rete con una magistrale punizione sulla quale Scognamiglio non ha potuto nulla.

Gli ospiti non hanno mollato e al 29' si sono fatti vedere con Cataldi che, di testa, ha spinto Carriero a compiere un ottimo intervento, evitando agli avversari di accorciare le distanze.

Al 34' è stata la volta di Russo: il centrocampista ha ricevuto palla da Dublino, ma la sua conclusione si è spenta di poco sul fondo.

Nella ripresa il Benevento ha gestito al meglio il vantaggio, lasciando poco spazio agli attacchi avversari. Al 27' ha chiuso anche la contesa con Sanogo che ha firmato la doppietta personale.

E' un successo molto importante per i giallorossi che si confermano un gruppo unito e compatto, nonostante le numerose assenze che hanno spinto Bovienzo a portare con sé solo 17 elementi. L'under 17, inoltre, si conferma granitica in fase difensiva, nella quale concede davvero pochissimo, basti considerare che nelle ultime tre gare non ha subito gol e questa mattina non ha quasi mai permesso alla Salernitana di entrare nella propria area.

Nella prossima giornata i sanniti si recheranno a Bari, per la quarta giornata del girone di ritorno.