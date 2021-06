Benevento, l'under 17 esplode di gioia: è tra le migliori otto d'Italia (FOTO) I giallorossi hanno ottenuto tre punti contro l'Ascoli: un successo che gli consegna i quarti

Benevento – Ascoli 4-1

Benevento (4-3-2-1): Muraca; Di Martino (27’st Salierno), Riccio (27’st Vespa), Veltri, Sena; Parisi, Prisco (27’st De Vincenzo), Pellegrino; Valentino (9’st Rossi), Maiese (19’st Orlando); Malva (9’st Altamura). A disp.: Tartaro, Viscardi. All.: Scarlato

Ascoli: (4-3-2-1): Maresca; Regnicoli (1’st Nicolai), Mancini, Rossi, Spadoni (43’st Cinelli); Acciarri, Zoboletti (1’st Fratini), Di Matteo (1’st Carano); Corvino (14’st Manari), Maiga (23’st Castorina); Governatori (14’st Rizzi). A disp.: Mancini, Marcucci. All.: Orsini

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata

Assistenti: Balbo e Tagliaferro di Caserta

Marcatori: 7’pt Governatori (A), 13’pt Sena (B), 19’pt Prisco (B), 42’pt Valentino (B), 19’st Riccio (B)

“Ce ne andiamo ai play off”. È questo il ritornello che già da diversi anni riecheggia al campo Avellola. L’under 17 di Scarlato si è presa con forza ciò che la pandemia le ha tolto nella scorsa stagione, quando la sospensione dei campionati ha fermato la sua corsa verso un posto d’onore tra le grandi. La beffa stava riuscendo anche quest’anno, ma alla fine la Figc ha optato per un nuovo format costituito da mini-raggruppamenti. Sfide difficili e affascinanti, contro avversarie di un certo spessore, ma a dettare legge sin da subito è stato il Benevento. I giallorossi hanno messo tutti in riga, conquistando i quarti di finale con una giornata d’anticipo. La Strega è tra le prime otto d’Italia, non si poteva sperare di meglio.

LA PARTITA – Dopo aver battuto il Napoli, la compagine sannita è stata chiamata a recuperare il match con l’Ascoli della prima giornata, rinviato a causa della presenza di elementi positivi al Covid tra i marchigiani. Scarlato ha confermato dieci – undicesimi dei calciatori che sono partiti dal primo minuto con gli azzurri, preferendo il centrale difensivo Veltri a Viscardi. Grande coralità di gioco, buona qualità e anche sostanza. Il Benevento ha cercato sin da subito di mettere le cose in chiaro, ma l’Ascoli gli ha fatto uno scherzetto, passando in vantaggio dopo sette minuti di gioco: la difesa non è riuscita a contrastare l’imprevedibilità di Maiga, il quale ha poi servito Governatori la cui conclusione ha centrato la parte bassa della traversa per poi superare la linea di porta. Un gol subìto a freddo, proprio come accaduto con il Napoli. E come visto nel derby, il Benevento non si perso d’animo, anzi ha macinato gioco con ancora più convinzione. È bastato un battito di ciglia per pareggiare i conti, quando al 13’ Sena ha trovato il tap in vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Neanche il tempo di permettere all’Ascoli di organizzarsi che è arrivato il bis, firmato da Prisco. Il centrocampista ha inventato una conclusione sopraffina dal limite, la palla ha prima baciato il palo e poi la rete per il vantaggio giallorosso. La truppa di Scarlato ha viaggiato sul velluto, gestendo a proprio piacimento l’incontro e mettendolo in cassaforte sul finire di frazione con Valentino. La rete è stata da manuale, con una bellissima palla di Sena e un taglio perfetto dell’attaccante sannita che ha permesso di violare ancora una volta la porta difesa da Maresca. La ripresa è stata di completa gestione. Il Benevento ha cercato con insistenza il poker e ci è andato vicino prima con una punizione di Prisco e poi con un colpo di testa di Maiese sul quale si è opposto Maresca. Quest’ultimo nulla ha potuto al 64’ su Riccio che ha suggellato un’ottima prestazione con la quarta marcatura.

COMINCIA LA FESTA – La gara è scivolata via fino al novantesimo senza ulteriori sussulti. Al triplice fischio è divampato l’entusiasmo dei giallorossini, i quali hanno festeggiato a più riprese con dirigenti e allenatori per un traguardo di grande rilievo per tutto il settore giovanile sannita che torna a essere protagonista nelle finali nazionali a distanza di due anni, quando si fecero valere l’under 17 di Romaniello e l’under 16 di Formisano, con quest’ultima che arrivò fino alle final four.

QUARTI DI FINALE – Domenica il Benevento chiuderà la stagione regolare in trasferta a Pescara, poi potrà pensare a quelli che saranno i quarti di finale con il quadro completo. Al momento, le qualificate certe sono Genoa, Roma e Atalanta. Il Benevento affronterà una tra le capolista dei gironi 5, 6 e 8 che al momento sono Bologna, Roma e Crotone.

La classifica:

Benevento 17

Napoli 12*

Pescara 12

Frosinone 7

Ascoli 1*