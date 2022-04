Under 17, vittoria nel recupero del Benevento col Cosenza Decisivo un rigore trasformato da Di Serio

Benevento - Cosenza 2-1

Benevento: Scarpato, Di Martino, Zarrillo (13'st Palladino), Volpe, Panzarino, Galietti, Manzi (13'st Di Serio), Pengue, Perlingieri (33'st Signorelli), Vitale (43'st Francescotti), Brugognone (33'st Ballirano). A disp.: Esposito, Avolio, Marrone, Carriola. All.: Rocco

Cosenza: Iovino, Montani, Bellotti (35'st Abbruzzese), Mammolito, Casciaro, Occhiuto, Anaclerio, Gozzo (22'st Gallo), Violante (22'st Dadone), Chisari, Sommario. A disp.: Federico, Pedalino, Dirane, La Canna, Vadalà, Corrente. All.: Angotti

Arbiitro: Liotta di Castellammare di Stabia

Assistenti: Iandolo e Freda di Avellino

Marcatori: 41'pt Vitale (B), 45'pt Violante (C), 47'st Di Serio su rig.

Note: Espulsi al 29'st Panzarino (B) e al 35'st Iovino (C)

Quarta vittoria consecutiva per il Benevento che si è imposto sui pari età del Cosenza. La partita è stata molto combattuta e intensa, con i giallorossi che sono passati in vantaggio al 41' con Vitale, per poi essere raggiunti sul finire di frazione con Violante. Nella ripresa le due squadre si sono trovate in inferiorità numerica, prima il Benevento con Panzarino e poi l'estremo difensore Iovino al 35'. A decidere l'incontro è stato un calcio di rigore di Di Serio che ha permesso alla Strega di consolidarsi al terzo posto in classifica, piazza non più raggiungibile dalle inseguitrici. La Strega può migliorare la sua posizione solo nell'ottica secondo posto che dista cinque punti. Nella prossima giornata affronterà la Roma a Trigoria.

I risultati della 24^ giornata:

Frosinone - Roma 0-1

Lazio - Crotone 2-0

Lecce - Napoli 1-0

Perugia - Ascoli 1-2

Reggina - Salernitana 2-1

Riposa: Ternana

La classifica:

Roma 58

Lazio 53

Benevento 48

Lecce 42

Napoli 38

Cosenza 30

Perugia 29

Frosinone 27

Salernitana 20

Crotone 20

Reggina 14

Ternana 13

Ascoli 12