Benevento, le under 17 e 15 stendono la Fermana La squadra di Grande consolida il primato. Dieci reti dei ragazzi di Piscitelli

Successi in casa della Fermana per le formazioni under 17 e 15 del Benevento. La squadra di Grande ha consolidato il primo posto, mantenendo il vantaggio di tre punti rispetto all'Ancona, ma con una partita in meno. I giallorossi hanno ribaltato lo svantaggio di due reti, dopo le marcature dei gialloblù di Ansaldi e Capasso. A firmare la rimonta sono stati Borrelli, De Martino e De Stefano.

Sfida senza storia per l'under 15 che ha rifilato dieci reti alla Fermana. I marcatori sono stati Piscitelli, Di Mauro, Petrone, Marzaiuolo, De Benedetto, Puca, Migliaccio e Porricelli.

Le due formazioni giallorosse torneranno in campo nel prossimo fine settimana, quando ospiteranno il Pineto all'Avellola.

Classifica under 17:

Benevento 52

Ancona 49

Foggia 40

Latina 38

Pescara 37

Arezzo 36

Monterosi 36

Perugia 34

Gubbio 30

Cerignola 24

Casertana 21

Pineto 20

Fermana 20

Recanatese 16

Vis Pesaro 14

Classifica under 15:

Arezzo 54

Pescara 49

Perugia 48

Monterosi 47

Benevento 39

Cerignola 32

Latina 31

Recanatese 30

Casertana 28

Pineto 28

Ancona 26

Vis Pesaro 21

Foggia 19

Gubbio 18

Fermana 1