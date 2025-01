Settore giovanile, vincono le under 17 e 15 del Benevento contro il Foggia Successi giallorossi. Sconfitta per l'under 16 di Fusaro

Fine settimana positivo per il settore giovanile del Benevento. Dopo la vittoria conquistata dalla Primavera contro il Pisa, hanno ottenuto la vittoria anche le under 17 e 15. Amarezza per la formazione under 16 di Fusaro che è stata sconfitta in casa della Turris.

Gioisce l'under 17 di Floro Flores che ha ottenuto la terza vittoria consecutiva contro il Foggia. I giallorossi hanno sbloccato il risultato con un calcio di rigore di Soprano, poi c'è stato il pareggio dei satanelli firmato da Pierri. La marcatura della vittoria è stata di Soprano al 37' della ripresa. Il Benevento si consolida al secondo posto in classifica. Bene anche l'under 15 che ha rifilato un pokerissimo ai pari età del Foggia con i gol di Porta e le doppiette di Cimmino ed Esposito. La squadra di Festa è a due punti dal primo posto, occupato dal Perugia. Sconfitta di misura, invece, per l'under 16 che è stata piegata dalla Turris con un gol di Marangio. I giallorossi restano al primo posto, condiviso con il Perugia che però ha una partita in più.