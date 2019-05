Under 16, l'attesa è finita: c'è Sassuolo - Benevento La sfida d'andata si giocherà domani in Emilia

L'attesa è finalmente finita. Il quadro dei quarti di finale si è delineato e domani comincerà la spedizione del Benevento nella fase finale che mette in palio il titolo italiano di categoria. Come noto la truppa di Formisano ha pescato il Sassuolo, compagine che ha chiuso al secondo posto nel proprio girone dietro alla Juventus. Il fischio d'inizio avverrà alle 11. I giallorossi si sono allenati nelle ultime settimane con grande concentrazione e dedizione alla causa. Il tecnico ha preparato a puntino l'incontro, con la consapevolezza di affrontare un appuntamento storico per l'intero settore giovanile sannita. Ricordiamo che il 26 maggio ci sarà la gara di ritorno all'Avellola, con la vincente nel doppio confronto che si qualificherà alla final four. In caso di parità non ci saranno i tempi supplementari, ma passerà il Benevento per il miglior posizionamento ottenuto al termine della stagione regolare.