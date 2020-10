Benevento, Rocco: "Non vediamo l'ora di iniziare" Il nuovo tecnico dell'under 16: "Ho trovato un gruppo già ben formato"

Domenica tornerà in campo l’under 16 del Benevento Calcio. La formazione giallorossa affronterà la temibile squadra dell’Empoli sul sintetico dell’Avellola, dando il via definitivamente alla nuova stagione. C’è una novità rispetto al passato: a guidare i giovani calciatori sarà Dario Rocco, ex Avellino, che non vede l’ora di sedersi sulla panchina del centro sportivo sannita:

“Ho trovato – ha affermato Rocco – una squadra con delle basi solide perché reduce da un importante lavoro con mister Fusaro. Rispetto allo scorso anno è cambiato ben poco: abbiamo deciso di portare avanti un discorso di continuità ben preciso, senza andare a pescare altrove. Sono state sette settimane in cui abbiamo lavorato bene, cercando di preparare i ragazzi nel migliore dei modi. Non è stato semplice, considerato che sono stati fermi a lungo e questo ci ha obbligati a impostare una preparazione diversa. Personalmente non vedo l’ora di cominciare. Ho grande entusiasmo e voglia di ottenere risultati positivi con questi colori. Arrivare a Benevento è sempre stato un mio obiettivo calcistico. Amo il settore giovanile, quindi ho desiderato tanto approdare in un club importante che punta molto sui propri talenti. Ogni volta che metto piede nel centro sportivo sono felicissimo perché faccio parte di un gruppo di lavoro straordinario. Alle spalle c’è una cura dei particolari importante, con questi presupposti non si può fare altro che bene”.

Sarà un inizio difficile per l’under 16 che sfiderà Fiorentina ed Empoli nelle prime due giornate, per poi vedersela con altre formazioni temibili come Napoli, Salernitana, Frosinone e Roma: “Il livello del campionato si è alzato notevolmente, basti pensare che rispetto allo scorso anno sono subentrate Empoli e Fiorentina a Trapani e Juve Stabia. La difficoltà è tanta, ma daremo il massimo per non farci trovare impreparati. Poi è chiaro, il nostro obiettivo è quello di fare bene e di far crescere i ragazzi al meglio, ma cercheremo di ottenere questi traguardi anche attraverso dei risultati positivi. Domenica affronteremo l’Empoli: stiamo parlando di una squadra molto forte, ma come detto siamo reduci da un lavoro che presto darà i suoi frutti. Ce la giocheremo con serenità, abbiamo tutta la voglia di fare bene e di confrontarci con chiunque. Purtroppo, a causa del Covid abbiamo disputato pochissime amichevoli, quindi non sappiamo come sarà l’impatto. Una cosa è certa: siamo impazienti di scendere in campo”.