Under 16, Benevento esagerato: undici reti al Picerno Vittoria schiacciante dei giallorossi di Fusaro

Vittoria senza storia quella conquistata dal Benevento contro il Picerno. I giallorossi hanno piegato gli avversari con un netto 11-0, grazie alle reti di Perfetto (tripletta), Girolamo, Viscovo, De Benedetto, Cocuzzo, Migliaccio, Petrone (doppietta) e Amico. Per i giallorossi si tratta della quinta vittoria consecutiva che gli permette di consolidarsi al comando a punteggio pieno. Nella prossima giornata, la squadra di Fusaro riposerà: il rientro in campo è fissato per il dieci novembre, quando ospiterà l'Ascoli all'Avellola.

Benevento: Chiariello, Di Mauro (20'st Limatola), Pane, Di Cicco (20'st Carandente), Maione, Piscitelli, Girolamo (13'st Migliaccio), Viscovo (20'st Cocuzzo), Petrone, Di Benedetto (13'st Amico), Perfetto (3'st Puca). A disp.: Leone, Lo Russo. All.: Fusaro