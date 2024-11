Under 15, tre giovani del Benevento vestiranno l'azzurro nel Torneo di Natale Soddisfazione per il vivaio sannita

Nuove convocazioni in Nazionale per il settore giovanile del Benevento Calcio. Sono arrivate le chiamate per i giovani Cimmino, Martello e Ferretti, tutti componenti della formazione under 15 allenata da Paolo Festa, reduce da un roboante 18-0 ai danni della Pianese. I tre vestiranno la maglia azzurra in occasione del Torneo di Natale dedicato alla categoria under 15, in programma dal 21 al 24 novembre presso il Centro Sportivo di Novarello.