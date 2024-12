Benevento, Cimmino e Martello in Nazionale. Puleo: "Grande soddisfazione" Le parole del responsabile del settore giovanile sulla chiamata dei due giallorossini

Le chiamate nell'Italia under 15 di Cimmino e Martello ha inorgoglito tutto il Benevento Calcio. I due giallorossini sono gli unici appartenenti a una società di Lega Pro all'interno delle convocazioni. Un segnale di spessore che mette in risalto l'importanza del lavoro che sta svolgendo il vivaio, come sottolineato da Simone Puleo: "Siamo contenti. Non ci aspettavamo di essere arrivati a questo livello e ne siamo felici. Le convocazioni di Cimmino e Martello significano tanto e danno valore a ciò che stiamo facendo, ma soprattutto fanno capire che il Benevento è una realtà che si sta consolidando a livello nazionale".

Nonostante questa grande importanza a livello giovanile, il Benevento deve fare i conti con una Lega Pro che un po' penalizza il lavoro del vivaio: "Purtroppo non ci permette di partecipare ai campionati con le formazioni di A e B. In questo, comunque, rientra la nostra bravura di non aver abbassato il livello del lavoro a dispetto della categoria. In tanti preferiscono noi a tante formazioni che militano in massima serie e nei cadetti, questo vuol dire tanto".

Si avvicina la fine del girone d'andata per tutte le formazioni dei vivaio: "Siamo contenti. La classifica ci interessa fino a un certo punto, ciò che conta è la crescita dei ragazzi. Ci sono degli elementi importanti che devono avere pazienza e la fame di arrivare in prima squadra. Il percorso non è facile, ma con la giusta dedizione nulla è precluso".

Puleo ha dedicato un pensiero finale alla squadra di Auteri: "Deve continuare così, senza pensare all'assillo del risultato. I giovani? La società aveva tracciato una linea ben precisa in estate. Mi aspettavo una loro presenza in rosa, ma non in maniera così massiccia. Anche questo, ovviamente, per noi del vivaio è fonte di grande soddisfazione".