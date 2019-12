Primavera, il Benevento sfida il Lecce all'Avellola Il match è in programma alle 11

Prima giornata del girone di ritorno per il Benevento che domani mattina, con fischio d'inizio fissato alle 11, sfiderà all'Avellola la compagine del Lecce. I giallorossi cercano il riscatto dopo la sconfitta della scorsa settimana rimediata tra le mura amiche contro la Salernitana. Per la truppa di Romaniello sarà la penultima gara dell'anno, dato che il prossimo 18 dicembre si recherà a Bergamo per sfidare l'Atalanta in Coppa Italia. Non è presente tra i convocati l'estremo difensore Carriero che è pronto a salutare il Benevento per provare un'esperienza altrove.

Ecco il programma della prima giornata del girone di ritorno:

Ascoli – Livorno

Benevento – Lecce

Juve Stabia – Frosinone

Pisa – Perugia

Salernitana – Crotone

Trapani – Cosenza

La classifica:

Ascoli 27

Trapani 24

Livorno 19

Lecce 16

Perugia 15

Frosinone 15

Crotone 15

Cosenza 15

Benevento 14

Salernitana 11

Juve Stabia 8

Pisa 6