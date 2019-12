Coppa Italia Primavera, il Benevento sfida l'Atalanta Il match si giocherà domani mattina a Zingonia

Domani mattina, con fischio d'inizio fissato alle 11, la Primavera del Benevento scenderà in campo a Zingonia per affrontare l'Atalanta. L'incontro è valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. E' senza dubbio una bella vetrina per i giallorossi che se la vedranno contro i campioni d'Italia, reduci tra l'altro dal passaggio del turno in Youth League e capolista del campionato Primavera 1. Un incontro che sulla carta si prevede molto complicato, ma la truppa di Romaniello proverà a rendere difficile la vita ai nerazzurri. L'incontro è di sola andata. La vincente sfiderà una tra Roma e Napoli.

Ecco i convocati:

PORTIERI: Quartarone, Savignano;

DIFENSORI: Di Ronza, Pastina, Onda, Solimeno, Andreozzi, Vitale, Delle Curti, Menichino, Gentile;

CENTROCAMPISTI: Citarella, Federico, De Rosa, Pietroluongo, Alfieri;

ATTACCANTI: Di Serio, Mancino, Garofalo, Ferraro, Thiam Pape.